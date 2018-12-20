Звезда сериала «Ольга» Алина Алексеева об отношениях с Яной Трояновой, белье с начёсом и эпичном падении с балкона на съемках

Зима в кино и сериалах всегда выглядит красиво, но за безупречной картинкой скрывается большой и тяжелый труд актеров. Алина Алексеева, известная зрителям ТНТ по сериалу «Ольга», рассказала о том, насколько тяжело работать, когда температура понижается до -30. Именно в таких экстремальных условиях актрисе пришлось сниматься в «черной» новогодней комедии «Год Свиньи». Кстати, этот фильм не покажут в кино, а перенесут премьеру в онлайн. С 27 декабря «Год Свиньи» будет доступен для подписчиков платформы ТНТ-PREMIER. А пока вместе с Алиной вспомним прошедший сезон «Ольги».

«Позади съемки в третьем сезоне сериала «Ольга»: что было самое сложное на площадке? Сезон оказался зимним, как согревались во время съемок?» «Холод, зима и мороз — вот, что самое сложное! Мы даже писали посты в соцсетях, интересовались у ребят, которые живут в северной части России, как они согреваются зимой. У нас были греющие стельки, грелки для тела, термобелье, шерстяные колготки. Шерстяные трусы с начесом, да! Это хит всех зимних съемок в России. Если вам актер говорит, что не носит такое нижнее белье зимой на площадке — не верьте. Без них не прожить. Конечно, горячий чай тоже был. Грелись между дублями в машинах, в подъездах. Не представляю, как снимали сцены с Юргеном и Чичей в снегу. Ужас! Не могу даже смотреть на это спокойно».

больше по теме Гоша Куценко рассказал подробности съемок сериала «Ольга-3»Известный актер опубликовал видеозапись с первых дней работы над картиной. «Стандартная смена — 12 часов. Может сильно повезти, если приедешь всего на две сцены и быстро «отстреляешься». Но обычно минимум 6-8 часов. Случаются и переработки — это когда по погодным условиям, из-за техники, или из-за человеческого фактора мы не уложились в 12 часов. Продолжаем работать сверх 12 часов. Но у некоторых актеров в договоре они исключены. Бывает и так. На «Ольге» переработки случались».

«Как складывались взаимоотношения с Яной Трояновой?» «Прекрасно! Как и всегда. Поначалу, ещё давно, был период притирки, мы с осторожностью друг к другу относились, не откровенничали, но теперь у нас семейные отношения: вместе празднуем дни рождения, ходим в гости друг к другу, ездим в путешествия. Мне очень сильно повезло. На экране мы играем семью и в жизни стали тоже семьей». «Как снимали сцену падения с балкона? Куда падали на самом деле?»