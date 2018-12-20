Звезда сериала «Ольга» Алина Алексеева об отношениях с Яной Трояновой, белье с начёсом и эпичном падении с балкона на съемках
Актриса дала эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro
Зима в кино и сериалах всегда выглядит красиво, но за безупречной картинкой скрывается большой и тяжелый труд актеров. Алина Алексеева, известная зрителям ТНТ по сериалу «Ольга», рассказала о том, насколько тяжело работать, когда температура понижается до -30. Именно в таких экстремальных условиях актрисе пришлось сниматься в «черной» новогодней комедии «Год Свиньи». Кстати, этот фильм не покажут в кино, а перенесут премьеру в онлайн. С 27 декабря «Год Свиньи» будет доступен для подписчиков платформы ТНТ-PREMIER. А пока вместе с Алиной вспомним прошедший сезон «Ольги».
«Позади съемки в третьем сезоне сериала «Ольга»: что было самое сложное на площадке? Сезон оказался зимним, как согревались во время съемок?»
«Холод, зима и мороз — вот, что самое сложное! Мы даже писали посты в соцсетях, интересовались у ребят, которые живут в северной части России, как они согреваются зимой. У нас были греющие стельки, грелки для тела, термобелье, шерстяные колготки. Шерстяные трусы с начесом, да! Это хит всех зимних съемок в России. Если вам актер говорит, что не носит такое нижнее белье зимой на площадке — не верьте. Без них не прожить. Конечно, горячий чай тоже был. Грелись между дублями в машинах, в подъездах. Не представляю, как снимали сцены с Юргеном и Чичей в снегу. Ужас! Не могу даже смотреть на это спокойно».
«Стандартная смена — 12 часов. Может сильно повезти, если приедешь всего на две сцены и быстро «отстреляешься». Но обычно минимум 6-8 часов. Случаются и переработки — это когда по погодным условиям, из-за техники, или из-за человеческого фактора мы не уложились в 12 часов. Продолжаем работать сверх 12 часов. Но у некоторых актеров в договоре они исключены. Бывает и так. На «Ольге» переработки случались».
«Как складывались взаимоотношения с Яной Трояновой?»
«Прекрасно! Как и всегда. Поначалу, ещё давно, был период притирки, мы с осторожностью друг к другу относились, не откровенничали, но теперь у нас семейные отношения: вместе празднуем дни рождения, ходим в гости друг к другу, ездим в путешествия. Мне очень сильно повезло. На экране мы играем семью и в жизни стали тоже семьей».
«Как снимали сцену падения с балкона? Куда падали на самом деле?»
«Сцену снимали с каскадерами. Сначала меня страховали, когда я начинала забираться с одного балкона на другой по одеялу— это не декорации, настоящая зима и костюм Снегурочки, минимально прикрывающий тело. Потом, когда снимали эпизод, где я уже забралась, к дому привезли специальную строительную люльку, на полу которой уложили маты. Я действительно подтягивалась, поднималась на балкон по одеялу. А когда Пушкин хватал меня за топик, пытаясь спасти, я падала назад в люльку. И это было дико страшно, потому что она не такая уж и большая, на полу маты, но по краям железное ограждение, и я боялась удариться головой. Слава Богу, с нами который сезон подряд работают опытные каскадеры, которые страховали и объясняли, как и что сделать, и мы отлично справились».
Ольга: Спасение Снегурочки от Ольга на Rutube.
«Как вы думаете, в будущем ваша героиня найдет свое счастье?»
«На самом деле, в третьем сезоне у Лены была большая линия отношений с Пушкиным, но ее пришлось сократить из-за хронометража и введения новых персонажей. Чуть-чуть нам не хватило, чтобы раскрыть историю. Вообще, с Пушкиным история любви мощная. Надеюсь, она продлится у Лены и дальше, хоть его и забрали в армию».
«Насколько вам близок образ Лены, который увидели зрители?»
«Очень близок. Я понимаю ее. Не могу сказать, что я такая же. Но некоторыми чертами собственного характера я ее наделила. Нельзя быть полной противоположностью. Надо чувствовать мотивацию, иметь эмоциональную привязку, персонаж не может быть чужим. Так что за время съемок я Лену очень полюбила. Действует она грубовато, но право на счастье имеет».
«Ваши творческие планы на будущее: проекты, где хотели бы поучаствовать?»
«Не люблю делиться ими. Могу только сказать, что 27 декабря на ТНТ-PREMIER выходит фильм «Год Свиньи». В этой картине у меня главная роль. Надеюсь, что фильм зрителям понравится, потому что я в нем выложилась по полной! Мы старались и страдали — холод зимнего сезона «Ольги» не сравнится с морозом, в котором мы снимали «Год Свиньи». Неделю ночные смены мы снимали в Балашихе в лесу! Когда было минус 30. Поэтому сильно жду премьеры, уверена, что мы страдали не зря и фильм зрителям понравится».