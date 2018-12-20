«Что, ни у кого не было любовниц?»: Мамаев ответил на обвинения в изменах жене

Футболист заметил, что он не собирается скрываться от следствия, если его отпустят на свободу.

Известный футболист футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, который сейчас находится в СИЗО, заявил, что он не понимает, почему его удерживают за решеткой. Игрок отметил, что он не собирается скрываться от следствия, если его отпустят под подписку о невыезде. По словам футболиста, его держат за решеткой, как опасного преступника, который застрелил трех-четырех человек.

«Взять любого — что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?» — отметил футболист.

В данный момент Мамаев уже сдал заграничный паспорт и возместил ущерб потерпевшим. Он с иронией отметил, что не собирается скрываться за границей и вести преступную деятельность. Игрок футбольного клуба «Краснодар» не понимает, почему он пишет жене, а послания до нее не доходят. При этом содержание писем супруге появляется в Сети и их могут прочитать все желающие, сообщают «Известия».

Кстати, супруга футболиста Алана Мамаева не так давно отметила, что многие футболисты откровенно зажрались, потому что в юном возрасте начинают получать огромные деньги. Как считает модель, спортсмены просто не знают, как их потратить, и у них сносит голову. Отсюда у футболистов и появляются проблемы с законом. Добавим, что клуб «Краснодар» намерен расстаться с опальным футболистом. Игрок получал в клубе очень серьезные деньги.