НОВОСТИ

«Что, ни у кого не было любовниц?»: Мамаев ответил на обвинения в изменах жене

«Что, ни у кого не было любовниц?»: Мамаев ответил на обвинения в изменах жене Павел Мамаев. КП/Михаил Фролов
Футболист заметил, что он не собирается скрываться от следствия, если его отпустят на свободу.

Известный футболист футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, который сейчас находится в СИЗО, заявил, что он не понимает, почему его удерживают за решеткой. Игрок отметил, что он не собирается скрываться от следствия, если его отпустят под подписку о невыезде. По словам футболиста, его держат за решеткой, как опасного преступника, который застрелил трех-четырех человек.

больше по теме
Алана Мамаева заявила, что многие футболисты оборзели из-за высоких зарплатОна отметила, что гигантские деньги спортсмены не знают, как правильно потратить.

«Взять любого — что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?» — отметил футболист.

В данный момент Мамаев уже сдал заграничный паспорт и возместил ущерб потерпевшим. Он с иронией отметил, что не собирается скрываться за границей и вести преступную деятельность. Игрок футбольного клуба «Краснодар» не понимает, почему он пишет жене, а послания до нее не доходят. При этом содержание писем супруге появляется в Сети и их могут прочитать все желающие, сообщают «Известия».

Кстати, супруга футболиста Алана Мамаева не так давно отметила, что многие футболисты откровенно зажрались, потому что в юном возрасте начинают получать огромные деньги. Как считает модель, спортсмены просто не знают, как их потратить, и у них сносит голову. Отсюда у футболистов и появляются проблемы с законом. Добавим, что клуб «Краснодар» намерен расстаться с опальным футболистом. Игрок получал в клубе очень серьезные деньги.

Тэги:
Алана Мамаеваобвинения в изменахПавел Мамаев

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Что, ни у кого не было любовниц?»: Мамаев ответил на обвинения в изменах жене
Интересно?
Поделись с друзьями: