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Алана Мамаева заболела и опоздала в суд

Алана Мамаева заболела и опоздала в суд Алана Мамаева/Instagram
Модель призналась, что у нее нет голоса.

Известная модель, супруга футболиста Павла Мамаева Алана не смогла вовремя прибыть на заседание Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на продление ареста футболистов, обвиняемых в хулиганстве. Мамаева отметила, что у нее совсем нет голоса и она заболела. По признанию модели, она отъехала за кофе и не стала заходить в зал суда, потому что была видеоконференция.

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Также Мамаева отметила, что очень рано встала. Добавим, что Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся за решеткой до 8 февраля. Суд не стал менять им меру пресечения. Павел Мамаев заявил, что это позор, сообщает «РЕН-ТВ».

Отметим, что Алана Мамаева, пока ее муж находится в СИЗО, несколько раз взрывала информационную повестку. Сначала она рассказывала, что ей не отдают автомобиль мужа, который остался на клубной базе команды «Краснодар». Девушке с трудом удалось выбить машину. Затем она заявила, что муж изменял ей с моделью Викторией Боней. На это последняя заявила, что Алана Мамаева льстит себе и своему супругу.

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Алана Мамаева заболела и опоздала в суд
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