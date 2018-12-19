Влад Соколовский прокомментировал слухи о скорой свадьбе

Певец признался, что поклонники поспешили с выводами.

Влад Соколовский и Рита Дакота вели совместный блог. Их считали одной из самых красивых и крепких пар в шоу-бизнесе. Однако этой осенью Дакота неожиданно объявила о разводе. Девушка призналась, что узнала о многочисленных изменах певца. Даже ради дочери, которой на тот момент не было и года, она не стала сохранять семью. Бывшие супруги смогли мирно поделить имущество. По словам их знакомых, они постепенно снова начинают общаться ради общего ребенка.

Проплакав несколько недель, Рита взяла себя в руки. Она с головой окунулась в работу. Тем временем Соколовский не комментирует произошедшее. По некоторым данным, он уже встречается с новой девушкой — с фитнес-моделью из Нефтеюганска Натальей Сульяновой. Они вместе отдохнули на Кипре, а не так давно поклонники заметили рядом с артистом похожую девушку, когда он ездил в Лос-Анджелес. Сам Влад пока не подтвердил, но и не опровергнул информацию о новом романе.

Накануне он поделился с поклонниками своими эмоциями. Он признался, что в его жизни происходит много хороших событий. «Сейчас в моем сердце очень много любви и в душе играет музыка!» — рассказал Соколовский. Перед этим он посвятил пост ювелирным украшениям. Все это навело пользователей соцсети на мысль, что певец готовится к свадьбе. 19 декабря Влад отреагировал на слухи о скорой женитьбе. Он отметил, что в ближайшее время не планирует вступать в брак. «Многие решили, что я кому-то делаю предложение. Либо люди хотят знать о чем-то раньше меня самого, либо ваши фантазии после того, что про меня везде несут, уже бегут впереди паровоза. Никаких предложений в ближайшем будущем я пока делать не планирую», — написал артист.