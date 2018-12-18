Рита Дакота рассказала, как вернулась в форму после родов

Певица стала мамой в октябре 2017 года. Первое время девушка страдала, так как не могла похудеть.

Рита Дакота многим стала известна после проекта «Фабрика звезд». Однако после участия в этом шоу певица долго не выступала для публики, предпочитая писать песни. Этой осенью девушка пережила развод с супругом Владом Соколовским. Она узнала о многочисленных изменах возлюбленного и не смогла его простить. Даже ради дочери Мии артистка не стала сохранять семью. Напомним, она стала мамой чуть больше года назад.

Дакота не скрывает, что после родов долгое время была недовольна своей фигурой. Она надеялась, что сможет заниматься спортом и быстро приведет себя в форму, но врачи запретили ей делать физические упражнения. Певица страдала, разглядывая снимки своих подруг, которые хвастались подтянутыми фигурами. В интервью девушка призналась, что спорт не так давно вновь начал появляться в ее жизни. После новогодних праздников она собирается уехать на свой любимый остров Бали, где займется серфингом и йогой. Рита отметила, что много внимания уделяет ментальному здоровью, так как за ним подтягивается и физическое.

По словам певицы, похудеть ей помогла наука о жизни, которая называется аюрведа (Традиционная система индийской медицины. — Прим. ред. ). «У меня есть друг Стас Балорама, известный „аюрвед“, чудесный врач и реабилитолог, который проходил обучение в Индии. Аюрведа подразумевает много составляющих: режим и аскетичное питание, различные практики, медитацию, внутреннюю работу над собой. Я закончила один цикл, взяла небольшой перерыв, но уже послезавтра у меня начинается новый», — рассказала Дакота. Она пояснила, что если следовать этой науке, то нужно рано вставать и ложиться спать в 22:00. Также необходимо питаться определенным образом по часам. Все это, по словам артистки, помогает улучшить ментальное состояние человека, чтобы организм тратил энергию на восстановление.

Рита добавила, что ей помогают поддерживать форму масла, разные виды массажей и обертывания. Певица призналась, что в последнее время у нее большая нехватка времени, так как ее график полностью расписан. Однако если удается прийти домой пораньше, то она с удовольствием нежится в ванне, а затем втирает различные крема, чтобы питать кожу. Подобные процедуры Дакота сравнила с психотерапией, сообщает издание Hello. Добавим, что в последнее время певица делится снимками, на которых демонстрирует стройные ноги и осиную талию. Поклонники считают, что развод пошел знаменитости только на пользу, так как она стала выглядеть еще женственнее.