Рожков заявил, что проект «Ваши пельмени» превратился в шоу одного танцора

Один из зрителей на концерте в Ростове-на-Дону устроил безумные пляски на сцене.

Бывшие «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников продолжают свое выступление в российских городах со своим шоу «Ваши пельмени». Зрители очень тепло принимают артистов, которые, к сожалению, откололись от основного состава «Уральских пельменей».

На своей страничке в социальной сети Instagram Андрей Рожков выложил забавное видео, которое засняли во время исполнения одной из песен Вячеславом Мясниковым. На сцене можно увидеть троих мужчин. Причем один из них очень зажигательно танцует. Зрители в зале от всей души смеются. «Самый смешной человек из Ростова! Спасибо тебе! Ты превратил шоу двух пельменей в шоу одного танцора», — заявил Рожков.

«Веселый танцор! Может вы с собой возьмёте этого мужчину, будет вам помощник на сцене», «Молодец, мужик. Очень трогательно. Если он не ваш дружок, конечно», «Вчера было круто. Смешно, весело. Ребёнок в восторге. Прикоснулся к «бабушке». Спасибо за ваше отношение к залу, людям, детям. Спасибо за ваш правильный юмор. Вы супер! Хотим ещё к вам на концерт. Ждём!» — отметили в комментариях пользователи.