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Мясников намекнул на выход других участников из состава «Уральских пельменей»

Мясников намекнул на выход других участников из состава «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников. Фото: instagram.com/miasnikov.s/
Артист вместе с коллегой по цеху Андреем Рожковым в данный момент гастролируют по России со своим собственным шоу.

Несмотря на надежды поклонников прославленной команды «Уральские пельмени», что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков вернутся в коллектив, их чаяния не оправдались. В этом они смогли убедиться после появившегося обращения Мясникова к своим подписчикам.

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Мясников подтвердил, что больше не гастролирует с «Уральскими пельменями»Также с коллективом на концерты больше не ездят Андрей Рожков и Юлия Михалкова.

Артист официально заявил, что он и Рожков ушли из коллектива и намерены продвигать собственную программу «Ваши пельмени». Он подчеркнул, что вместе со своим коллегой они выступают отдельно и их больше не увидят в составе «Уральских пельменей», равно как и «еще кое-кого». В заключение артист пригласил поклонников посетить их шоу.

Стоит отметить, что пользователи очень огорчились, что два самых ярких участника «Уральских пельменей» покинули коллектив, но, с другой стороны, они отметили, что это дает возможность артистам еще больше раскрыться на сцене.

Они также начали гадать, кто же еще может последовать примеру Рожкова и Мясникова. Особо дотошные интернет-детективы выдвинули версию, что это может быть артистка Юлия Михалкова. На это указывает и то, что в последнее время в аккаунте девушки все чаще появляются снимки вместе с Вячеславом и Андреем, пишет сайт Dni.ru.

Тэги:
"Уральские пельмени"Андрей РожковВячеслав Мясников

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Мясников намекнул на выход других участников из состава «Уральских пельменей»
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