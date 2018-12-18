Судье Кокорина и Мамаева пригрозили

Ранее Московский городской суд отказался выпускать из-под ареста футболистов, признав предыдущее решение об их содержании под стражей до 8 февраля 2019 года законным.

Судье Московского горсуда, который рассматривает дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, на почту пришло электронное письмо, содержащее угрозы. Юристу настоятельно порекомендовали нанять телохранителей в том случае, если срок содержания футболистов под стражей будет продлен. В сообщении от анонимного автора судью недвусмысленно предупредили, чтобы он опасался за свою жизнь.

«А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», — приводит пресс-служба суда слова преступника.

В данный момент все данные о происшествии переданы следователям МВД, пишут сайт News.ru и ТАСС.

В понедельник, 17 декабря, сайт Teleprogramma.pro сообщал об обнародованном письме Павла Мамаева к супруге Алане. В нем футболист выражал надежду, что его выпустят после сегодняшнего заседания суда. Он сообщил, что судмедэксперты после повторной экспертизы обнаружили, что потерпевшие получили не тяжелые, а легкие травмы.

Тем не менее, надежды спортсмена не оправдались. Алана Мамаева назвала решение суда «позором».