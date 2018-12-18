«Позор, где справедливость?»: Алана Мамаева возмутилась, что мужа не отпустили на свободу

Суд отклонил апелляцию футболистов. Павел Мамаев и Александр Кокорин останутся под стражей до 8 февраля.

Московский городской суд признал законным нахождение под стражей футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Они просили отпустить их домой, уверяя, что не собираются скрываться и пытаться повлиять на свидетелей. Павел Мамаев умолял отпустить его к жене и детям, чтобы провести Новый год у домашнего очага. Когда суд отказал в удовлетворении апелляции, он назвал это позором. Вслед за футболистом на решение суда отреагировала и его экспрессивная супруга, которая то собирается разводиться и обвиняет его в изменах, то встает грудью на защиту благоверного и хвастается цветами, которые он присылает, будучи за решеткой.

«Знаете, это и правда позор. Согласна с мужем… Где справедливость?? Где она?» — возмутилась модель в Инстаграм.

Среди ее фолловеров нашлись те, кто высказал ей слова поддержки: «Аланочка, держись», «Аллана, не переживай, все будет хорошо», «Я сама после этого сегодня плакала. То чувство, когда ты хочешь помочь человеку, но понимаешь, что просто-напросто ничего не можешь сделать… Алана, сил вам и терпения».

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Но многие откровенно заняли противоположную сторону, заявив, что все, что происходит со спортсменами, они заслужили: «Позор — это вести себя так! Избили бы они простого человека, деньги бы швырнули и забыли, а это карма, и благо, она работает», «Человек, который бьет людей, должен быть наказан. Не важно, будь это футболист, артист, кто угодно. Решить любой вопрос можно без рукоприкладства. Разумные люди так делают», «Позор, когда мужчины ведут себя так и считают это нормой, а как зад начинает гореть, думают, деньгами можно откупиться. Не на этот раз. Пусть сидят», «Драка в пьяном виде, да ещё и в двух эпизодах — этого мало?», «Я понимаю, Алану жаль и деток ее… Но давайте не будем! Они не просто так в СИЗО!», «Зато другим неповадно будет. А тут все вой подняли, будто агнцев на закланье ведут!!!»

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин в середине октября устроили сразу две потасовки в Москве. Сначала они побили водителя ведущей Ольги Ушаковой, с которым зацепились на улице, а потом избили в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака.