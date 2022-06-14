«Вот оно, потребительское отношение к Родине»: Шахназаров – про обозначившую свою позицию Нетребко

Звезда оперной сцены Анна Нетребко дала западному изданию интервью, в котором призналась, что хотела бы усидеть на нескольких стульях, если потребуется, имея в виду деятельность в Европе и за океаном, а также работу с российскими площадками. Это не понравилось многим отечественным деятелям.

Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Шах и мат» не смог промолчать и высказался в адрес Анны Нетребко, охарактеризовав ее позицию по отношению к России.

«Хочет усидеть одной жопой на нескольких стульях. Вот оно, потребительское отношение к Родине от Ани Нетребко. Примете ее? Думаю, вряд ли», — сказал Шахназаров.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.