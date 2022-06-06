«Я хочу усидеть на этих двух стульях или даже на трех, если потребуется»: Нетребко озвучила позицию

Как отметила оперная дива, она никогда не принимала участия в политической компании.

Оперная дива Анна Нетребко в интервью западным СМИ обозначила свою позицию.

«Я хочу усидеть на этих двух стульях или даже на трех, если потребуется». Анна Нетребко

Как отметила Анна Нетребко, она никогда не принимала участия в политических компаниях. При этом она заметила, что в 2012 году голосовала на выборах президента страны за Владимира Путина. Она верила, что он «принесет пользу искусству в России».

Напомним, что оперная дива Анна Нетребко выступает на ведущих мировых площадках. За последнее время она сделала ряд крайне противоречивых заявлений.

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