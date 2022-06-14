«Статуэточка!»: люди ахнули, увидев Яну Кошкину у фортепиано в откровенном платье с изюминкой

Звезда на гастролях не забыла показать закулисье.

Звезда шоу «Однажды в России», актриса Яна Кошкина отправилась на гастроли с командой, чтобы порадовать поклонников в городах своими живыми выступлениями. Красавица не только искрометно шутит, но и поет, и фанаты периодически имеют удовольствие оценить вокальные данные исполнительницы.

Кошкина похвасталась, что в Рязани тоже спела на сцене. Правда, позировала красавица уже после выступления, в гримерке. Звезда расположилась у фортепиано, изящно исполнив партию.

При этом она красиво расположила бесконечно длинные ножки в миниатюрном платье с изюминкой в виде асимметричного декольте, чем свела с ума многих своих подписчиков.

«Звезда», «Статуэточка!», «Какое красивое платье», «Яна, прекрасное фото, вы замечательная красавица», «Красотка», «Великолепная», «Зачетно», «Безумно красивая», — обсуждают в комментариях.

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