Показала себя без фотошопа: Яна Кошкина в мини-шортах и топе с кружевом сверкнула формами на отдыхе

Яна Кошкина уже давно стала частью отечественного шоу-бизнеса. Она вела шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным, а потом преуспела как актриса. Ее можно увидеть в фильмах и сериалах, а также в проекте «Однажды в России».

Примечательно, что актриса обладает запоминающейся внешностью. Она зачастую хвастается женственными нарядами. Звезда старается подчеркивать свои формы.

А вот недавно Яна пропала из поля зрения поклонников. Она долгое время не выходила на связь. Как оказалось, актриса уехала отдыхать в Турцию с мамой.

Если в прошлый раз во время отпуска она публиковала романтичные кадры, намекая, что ее сердце занято, то теперь она устроила фотосессию на пляже среди пальм. Кошкина покрасовалась в белоснежном наряде с мини-шортами и кружевной прозрачной блузкой.

Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Артистка засветила красоту фигуры. Примечательно, что с ней рядом не было мужчины.

«Продолжаю рубрику „нет фотошопу“. Или хватит мне уже быть такой „смелой“? Какую фотку выбираем лучшей? Фотограф: мама Марго», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Яна. Многие осыпали ее комплиментами. «И без фотошопа красотка», «Прекраснейшая девушка», «Очень идет без фильтров», «Ох и вид», «Просто огонь», «Ножки прелестные», «Какой милый наряд», «А ты умеешь очаровывать», «Ну что за красотища», — прокомментировали пост подписчики.

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