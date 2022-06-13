«С развлекательным контентом вообще беда»: Ивлеева пожаловалась на упавший интерес к YouTube

Но заверила, что все равно будет выпускать свои видеоблоги.

13 июня популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева вышла на связь со своими подписчиками в Telegram и призналась, что она по ним очень соскучилась.

31-летняя звезда интернета поделилась, что она с начала 2022 года ничего не выпускала в YouTube, и ей от этого очень грустно. Девушка подготовила новый выпуск своего видеоблога, но, отсмотрев его, поняла, что за время простоя потеряла хватку, и качество ее работы заметно снизилось. Из-за этого Анастасия расстроилась еще больше.

«Я вообще не понимаю, какой контент сейчас способен набирать на YouTube просмотры. Ну, не считая того, который анонсирует нынешнюю повестку, то есть, это в основном какие-то интервью, репортажи и прочее. С развлекательным контентом сейчас вообще беда – никто ничего не снимает, какое-то затишье… Вообще интересно – кто-нибудь будет что-то выпускать?» — рассуждает Ивлеева. «И в целом, даже если кто-то из старичков-блогеров что-то выкладывает, просмотры, конечно, очень тяжело идут. Хотя YouTube работает без VPN, но люди, почему-то, просто перестали смотреть любой развлекательный контент. Не знаю… Может, я заблуждаюсь. И поэтому тоже, конечно, боязно выпускать какой-то новый материал и уж тем более какое-то шоу».

Однако ведущая приняла решение, что она все равно будет готовить и выпускать новые YouTube-шоу, так как просто не может жить без производства контента и огорчается, когда не может порадовать своих фанатов.

Напомним, с начала событий на Украине в феврале 2022 года, многие производители юмора в России отказались от выступлений, ссылаясь на то, что стране сейчас не до смеха.

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