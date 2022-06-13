Праздновала, но с Днем России не поздравила: отвернувшаяся от Родины Анна Нетребко показала свое застолье

Оперная дива Анна Нетребко открестилась от России после начала кампании по защите Донбасса. После этого ее восстановили на сцене европейских театров, и теперь артистка без угрызения совести показывает свою жизнь в Австрии, публикуя кадры в Сети.

В День России певица поделилась фотографиями с застолья. Она отправилась в ресторан, чтобы что-то праздновать, но россиян, которых у нее в подписчиках тысячи, не поздравила с праздником.

«Сегодня много праздников в один день. Курица или рыба?», — подписала звезда снимки.

Многие подписчики обратили внимание на отсутствие поздравительных слов от Нетребко. Они припомнили, что в прошлом году она желала стране мощи и процветания. А сейчас молчит.

«Удивлена! Анна, вы же с Кубани, неужели поздравить народ не в силах. Слабая вы, извините, но промолчать – это делает вас ниже», «В прошлом году Анна Юрьевна поздравляла. Пожелала мощи и процветания», «Как же быстро ради денег переобувается человек», — негодуют поклонники.

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