«Ждем с нетерпением»: Агутин уезжает из Москвы

Леонид Агутин сообщил подписчикам, что покидает Москву. Но в отличие от некоторы его коллег по цеху, артист не уезжает из страны. Он направляется в Санкт-Петербург, где пройдет фестиваль Stereoleto.

«Привет, Питер, привет, дорогие наши! Мы еще пока здесь в Москве, но уже ночью десантируемся в ваш замечательный город. Завтра, 13 июня, ждем вас всех на Stereoleto. Будем петь вместе и зажигать. Приходите, ждем с нетерпением», — заявил в своем телеграм-канале Агутин.

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Напомним, ранее стало известно, что на фестивале Stereoleto не выступит певица Манижа, которая поливала Россию грязью после начала определенных действий. Хотя изначально артистка была в списке выступающих.

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