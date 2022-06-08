Как украинцы подставили Леонида Агутина и Анжелику Варум

Стало известно, что на самом деле произошло с артистами.

В среду, 8 июня, российский политик Сергей Миронов потребовал отстранить Леонида Агутина и Анжелику Варум от всех концертов в нашей стране. Лидер «Справедливой России» заверил, что артисты участвовали в концерте, на котором собирали деньги на украинскую армию.

В мероприятии приняли участие украинские музыканты, а также всемирно известный мультиинструменталист из США Эл Ди Меола. С ним Леонид Агутин дружит довольно давно и даже пишет ему песни.

Ди Меола сыграл одну из своих композиций на гитаре, а в финале концерта поучаствовал в «allstar-песне», где почему-то оказался и российский артист — Леонид поет буквально один куплет. Это и сыграло злую шутку с Агутиным.

«Организаторы онлайн-концерта U For Ukraine включили в программу песню, в записи которой приняли участие Леонид и Анжелика в 2021 году без ведома артистов, — объяснила представитель Агутина kp.ru.

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