Чтобы все ахнули: Яна Кошкина в золотистом платье поманила откровенным декольте

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина периодически публикует в своем микроблоге кадры своей закулисной жизни. И на сей раз показала закулисье гастролей в Рязани. Красавица показала, что у нее в гримерке, а также засветила себя любимую в эффектном наряде.

Запечатлев себя на селфи, Яна Кошкина в золотистом платье поманила откровенным декольте, ради которого отказалась от белья, чтобы не испортить впечатление. «Ну а тем временем я уже готова выйти на сцену с песней «Дубай». Знаю, вы любите этот хит», — написала красавица.

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