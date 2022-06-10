«Я вернулась»: Яна Кошкина в майке-алкоголичке показала себя без макияжа

Поклонники привыкли видеть звезд в полном облачении – с макияжем, прической, одетых с иголочки в самые трендовые наряды. И крайне редко они позволяют себе показаться без прикрас. Актриса и звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина всегда появлялась перед своими фолловерами во всей красе, даже во время отдыха на Мальдивах.

Но накануне Кошкина вышла на связь без макияжа, запечатлев себя для селфи. Она позировала на камеру с абы как убранными волосами, без грамма косметики и в майке-алкоголичке. Тем самым красотка объявила о своем возвращении.

«Держитесь! Я вернулась в большой спорт!» — написала звезда. В какой именно спорт она вернулась, Кошкина не уточнила.

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