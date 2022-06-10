«Плохое воспитание»: Миро — о Волочковой, которая решила грудью утереть нос полицейским

Анастасия Волочкова оправдалась за свою выходку в аэропорту, когда показала обнаженный бюст полицейским. Балерину покоробило, что чужие люди разворошили ее вещи на досмотре, потрогали ее белье и кольцо за 60 миллионов.

Грудь звезда оголила, чтобы представитель правопорядка убедился, что он такой не видел никогда, и у его жены подобной красоты не будет. Да к тому же с дорогим мальдивским загаром.

«Это же ужас так жить: определять свою ценность на основании того, что у тебя есть из того, чего нет у других. Ну, и соответственно, чего у тебя нет из того, что есть у кого-то еще.

У меня есть кольцо за 60 миллионов, а у тебя нет — значит, я лучше тебя и в моменте чувствую себя хорошо. У тебя — красивая грудь, а у меня — нет. Значит, я хуже тебя и чувствую себя ужасно.

Волочкова не знает и не может знать, какая грудь у жены мужчины, которому она продемонстрировала свою. Но ей, чтобы обрести почву под ногами в стрессовой ситуации, просто необходимо установить превосходство над окружающими, заверив, прежде всего, себя саму, что у нее и грудь лучше, и каменюка дороже. Причина такого поведения — в низкой самооценке, помноженной на плохое воспитание», — рассудила Лена Миро в ЖЖ.

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