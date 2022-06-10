Трогали кольцо за 60 млн и трусики: Волочкова объяснила, зачем показала грудь полицейским

Анастасия Волочкова не думала, что ее тело будут демонстрировать всей стране.

Балерина Анастасия Волочкова в эфире «Нового радио» рассказала о скандальной ситуации в аэропорту, когда она показала грудь полицейским. Эпатажное видео слил в Сеть один из участников инцидента.

Прима заявила, что в аэропорту сотрудницы вели себя беспардонно, хватали ее белье и кольцо с турмалином параиба и бриллиантами.

«Расковыряли мою сумку, берут в руки мои трусики, кольцо за 60 миллионов рублей. После вот этого всего я сказала им, что они мне завидуют и показала свою грудь», — заявила танцовщица.

Волочкова решила, что к ней проявляют такое демонстративное неуважение специально. Ведь, она на Мальдивы летает и имеет роскошную грудь с загаром. Звезда хотела наглядно показать участнику конфликта, что у его жены точно нет такого классного бюста.

«Но он не имел права выставлять это в интернете», — считает Волочкова.

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