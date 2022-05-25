Яна Кошкина рассказала, какой мужчина ей нужен

Актриса Яна Кошкина поделилась с поклонницами секретами своей красоты. По словам Яны:
«Никакие косметические процедуры я не делаю, главное — это сон, на него надо находить время в любом случае. Ну и, конечно, надо немножечко себя ограничивать. Я себя ограничиваю в моих любимых вредных привычках, касаемых употребления сладкого.
Здесь мне приходится очень жестко держать себя в руках и не позволять лишнего. Я даже приучилась не обращать внимания на сладости на фуршетах — просто прохожу мимо. И, конечно же, любовь делает женщину красивой».
На вопрос журналиста — неужели нашелся мужчина, которому удалось влюбить в себя Яну? — Кошкина с улыбкой ответила:
«Когда я выйду замуж, обязательно об этом расскажу. Хотя могу и отказать на предложение: я женщина с характером. Для меня в мужчине важны мозги и мудрость, поступки и слова: мы же, женщины, любим ушами», — сообщает издание «МК».
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