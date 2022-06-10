Ксения Бородина – о Мае Абрикосове: «Мою жизнь по косточкам раскладывает»

Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину спросили поклонники в соцсетях, кого из участников телестройки она считает самым топовым. Звезда экрана перечислила почти три десятка человек и пар, упомянув Мая Абрикосова с оговоркой «хоть он и е…».

Тут же посыпались вопросы, почему Абрикосов, по ее мнению, такой, как она нецензурно выразилась. На что теледива объяснила развернуто и достаточно эмоционально:

«Самый неблагодарный из всех участников, который всегда существовал за счет других… Сколько раз я лично его вывозила за периметр, мы тусили, никогда нигде не платил, вечно его спасали и выручали, помогали, сколько для него руководство сделало, сколько денег давали и так далее».

Бородина, судя по всему, обижена на Абрикосова не только по этому поводу. Не раз Роман Тертишный (настоящее имя участника реалити) комментировал личную жизнь ведущей.

«А теперь заголовки желтухи пишут, как он мою жизнь по косточкам раскладывает. Чувак, который сидит в деревеньке, ни котенка, ни ребенка, ни хрена у него нет!» — негодует Бородина.

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