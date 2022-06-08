«На селе с тяпкой в огород»: Шейк в мешковатых брюках и галошах сходила за кофе

Ирина Шейк прославилась не только как простая девушка из Еманжелинска Челябинской области, которой удалось построить за океаном головокружительную карьеру манекенщицы, ее имя также гремело в связи с бурными романами с первыми красавцами, среди которых: футболист Криштиану Роналду и голливудский актер Брэдли Купер. От последнего 36-летняя модель родила дочку Лею де Сен, малышке пять лет.

Примечательно, что в школе Ирину Шейк часто дразнили мальчики из-за ее яркой смуглой внешности. Зато на подиуме модели нет равных. Своей грацией пантеры Шейк снискала славу знойной красотки. Интересно, что бы сейчас сказали одноклассники манекенщицы? В одном из своих интервью Шейк дала понять, что она не понаслышке знает, что такое буллинг.

Стиль Ирины Шейк весьма и весьма необычный. Так, на прогулке модель можно увидеть в безразмерном бушлате, мешковатых оливковых брюках и галошах. В таком виде манекенщица вышла за кофе. «На селе с тяпкой в огород», «От-кутюр! Галоши просто шикарные», «Вау! Очень модно, особенно галоши», «Сельский стайл?», «У нас так на селе ходят», «Вид модной сельчанки», — написали фолловеры.

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