«На Западе? Кому вы там нужны?»: Волочкова — о звездах, бросивших Родину и отплативших народу черной неблагодарностью

Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro высказала свое мнение, относительно тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые сбежали из страны, бросив свою Родину. Тем самым, как считает бывшая прима-балерина Большого театра, артисты доказали, что у них нет совести. Они отплатили своим соотечественникам, а главное верным почитателям черной неблагодарностью, забыв, за чей счет они стали востребованными и признанными.
Так, экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова уточнила, что хотя у нее и нет звания народной артистки России, ее знают по всей стране и за ее пределами. Кстати, Чулпан Хаматова, перебравших в Латвию, опрометчиво разбрасывалась своим званием «народной», называя подобные регалии «бредятиной».
«Многие уехали, но хочется спросить: что вы будете делать там, на Западе? Кому вы там нужны? Они создали себе имена благодаря российской публике и поддержке российских властей. Главный судья нашей жизни – наша собственная совесть. Именно ее потеряли все те, кто трусливо сбежал, те, кто должны быть благодарны народу, тем людям, которые покупали билеты на их спектакли, которые сделали их звездами», — отметила Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.