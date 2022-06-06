«Шоу мирового масштаба»: Бузова потратила на собственный концерт 100 млн рублей

В «Крокусе» отгремел сольный концерт Ольги Бузовой, к которому она готовилась два года. Оценить певческую и балетную форму поющей ведущей собрались семь тысяч зрителей.

Их Бузова впечатлила невероятными декорациями, 3D-экранами, космическими костюмами. Ольга превращалась в огромного Скорпиона, диву из кабаре «Мулен Руж», без страховки парила над сценой на специальных подвесах. Образы были в стиле поп-королевы: «голые» платья, трендовые наряды с акцентными плечами, костюмы из латекса.

«Это шоу мирового уровня», — похвалил Бузову Филипп Киркоров, которого цитирует «Комсомольская правда».

На постановку Ольга потратила более 100 миллионов рублей.

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