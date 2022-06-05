Живот просто огромный: беременная Тодоренко намекнула, почему спешно улетела из России на Бали

Регина Тодоренко на последних месяцах беременности спешно покинула Россию. И как оказалось, неспроста! В беседе с поклонниками жена певца Влада Топалова объяснила, почему она приняла такое решение. Ведь путешествия на последних сроках для будущих мамочек приключение не из приятных. Однако телеведущая намекнула, что ей очень хотелось оказаться на Бали — этот остров ее место силы. Поэтому вместе с сынишкой Майклом возлюбленная музыканта улетела на фешенебельный курорт. Именно здесь, судя по всему, Тодоренко собирается родить второго малыша.

«Мы все в ожидании нового человека! Очень хотим встретиться. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали, где я себя чувствую умиротворенной и целостной. Сейчас самая важная задача — сберечь и вырастить жизнь внутри меня. Каждый день я стараюсь начинать с благодарностей, медитации, йоги, плавания, поэтому и засела в уютное гнездышко! Наверное для кого-то я могу показаться сумасшедшей, но когда увидела ванную в номере, сразу захотелось там родить. Возможно, это гормональный всплеск, а может быть, я просто начала слышать свое тело», — отметила Регина.

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