«Мне наплевать»: дочь Ларисы Долиной высказалась о своей внешности

39-летняя Ангелина перестала следить за весом после развода.

Недавно Лариса Долина заметно похорошела и похудела. Стройности и подтянутому телу 66-летней певицы могут позавидовать многие молодые девушки. А вот ее дочь Ангелина Миончинская даже не пытается стремиться к таким формам, как у ее звездной мамы. Хотя раньше она придерживалась правильного питания, занималась спортом, но лишние килограммы все равно возвращались.

После развода Ангелина и вовсе перестала следить за весом.

«Я чего-то расслабилась, честно говоря. Мне немножко наплевать, в каком весе я нахожусь», — рассказала дочь певицы в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Добавим, что 39-летняя Ангелина увлекается кулинарией и уже доросла до шеф-повара. Она планирует работать в ресторане, который осенью будет открывать ее звездная мама.

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