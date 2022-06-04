«Это ложь полная»: Бари Алибасов раскрыл главную тайну своего детства

Популярный продюсер Бари Алибасов готовится отмечать свой день рождения. 6 июня ему исполнится 75 лет. Но это по документам. На самом деле – артист на год старше.

«Это ложь полная! Потому что на самом деле мне 76 лет. Но родители, поскольку считали, что я недоумок, на год позже отдали меня в школу. И в документах этот момент так тихонько убрали: по бумагам, я родился в 1947 году. Но какие тогда были документы — просто бумажку выдавали», — цитирует Алибасова «Комсомольская правда».

Как признался продюсер, группа «На-На» до сих пор приносит ему доход. В эти дни они находятся с гастролями в Ханты-Мансийске, как отметил Алибасов, зарабатывают ему «на счастливую жизнь».

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