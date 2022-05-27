Свадьбу Бари Алибасова опровергли

Помощница продюсера утверждает, что им все завидуют.

В пятницу, 27 мая, в Сети появилась информация о том, что скандальный продюсер Бари Алибасов женится на своей молодой помощнице из Донбасса Елене. Однако девушка информацию опровергла.

«Это просто смешно, честное слово! Мы об этом узнали самые последние, ржали до упаду. Не надо быть повторюшками. Если бы мы хотели это сделать, поверьте, никто бы об этом не узнал», — заверила Елена Telegram-канал «Звездач».

Также девушка пожаловалась, что их часто пытаются сфотографировать папарацци. По ее словам, их паре завидуют «завистливые мамочки».

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