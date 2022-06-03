Тигран Кеосаян объяснил, почему рухнул его брак с красавицей Аленой Хмельницкой

В студии YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Тигран Кеосаян затронул тему личной жизни. Так, режиссер объяснил, почему рухнул его некогда крепкий брак с красавицей Аленой Хмельницкой. Спасти союз пары не смогли и общие дети — актриса подарила Тиграну двух дочек — Александру и Ксению. За что режиссер благодарен своей экс-жене. Так, Кеосаян готов материально поддерживать первую семью. Его младшей дочке от Хмельницкой всего одиннадцать лет.

Вот только поняв, что он будет счастлив с другой, режиссер все-таки ушел из семьи. Кстати, с нынешней женой Тиграна Кеосаяна — Маргаритой Симоньян — Алена с легкостью нашла общий язык, они стали подружками. Обиду на соперницу актриса не таит. В этом браке у режиссера появилось еще трое детей: старшая дочка Марьяна, сын Баграт и младшая Маро.

«Моя обязанность содержать Алену, она мать моих детей. Она воспитала дочерей так, что мне за них не стыдно. Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина… Жизнь так сложилась», — признался Тигран.

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