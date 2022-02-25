«Об этом надо книгу писать»: Алена Хмельницкая не может объяснить, как подружилась с Маргаритой Симоньян

Актриса Алена Хмельницкая после расставания с режиссером Тиграном Кеосаяном обрела надежного друга в лице его новой жены. Знаменитость шутит, что нужно создать целый роман, чтобы описать их дружбу с телеведущей Маргаритой Симоньян.

Хмельницкая призналась, что ни она, ни Симоньян специально не навязывались в друзья друг другу. Они сблизились спонтанно.

«Никакие мосты мы не налаживали. Все получилось само собой — и я этому рада. Когда людям нечего делить и ни у кого нет чувства обиды, все складывается хорошо. У меня внутри нет никакой злости. Я не могу ответить, как так получилось. Вернее, могу, но об этом надо книгу писать», — заявила Алена Хмельницкая.

«Конечно, у всех все происходит по-разному. У меня получилось так — и слава Богу. После нашего знакомства начался новый крутой этап в жизни. Я рада, что это Маргарита, что она такая, что мы можем общаться и вместе заниматься благотворительностью», — отметила Хмельницкая в passion.ru.

Напомним, ранее Алена Хмельницкая рассказала о съемках в американском шпионском боевике.

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