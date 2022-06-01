Умерла победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич

Елена Ясевич была одной из самых ярких участниц шоу «Битвы экстрасенсов». Она даже стала победительницей 12 сезона проекта. Однако ясновидящая вела закрытый образ жизни.

В 2018 году она стала мамой во второй раз. После этого Елена редко рассказывала о событиях из своей жизни. А 1 июня 2022 года стало известно, что накануне она умерла.

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Трагическим известием поделился участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин. Он сообщил, что его коллега скончалась в больнице еще 31 мая, а прощание состоится в пятницу, 3 июня. По сообщениям в Сети, в последнее время 43-летняя Ясевич болела, но о диагнозе семья ясновидящей не сообщает.

Напомним, победительница мистического шоу никогда не была замужем официально, но долгое время состояла в близких отношениях с мужчиной по имени Александр. От этого союза у нее появилась дочь Анастасия в 2005-м году. Позже она жила с возлюбленным Валерием, который стал отцом ее второй дочери Татьяны.

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