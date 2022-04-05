Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила третьего ребенка

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро сообщила в соцсетях, что 2 апреля у нее родился третий ребенок. Это мальчик, имя провидица пока не назвала.

«Я рада сообщить, что Кайус и Селин стали старшими братом и сестрой мальчика», — поделилась 33-летняя Мэрилин в личном блоге.

Одна из самых ярких участниц «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро не любит афишировать личную жизнь. После того как ее отношения с Александром Шепсом подошли к концу, колдунья стала все реже появляться на светских мероприятиях, предпочитая проводить время на родине, в Эстонии.

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