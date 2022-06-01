Наталья Подольская заговорила о третьем ребенке

Наталья Подольская — не только успешная певица, но и счастливая жена. Двадцать лет назад артистка начала встречаться с Владимиром Пресняковым – младшим, в браке с которым живет до сих пор.

У супругов родились двое долгожданных сыновей. Наталья признается, что беременности дались ей нелегко.

«Я понимаю, почему некоторые женщины после первого ребенка боятся заводить второго. А после второго все хотят третьего. Потому что из-за неопытности первый ребенок — это стресс, переживания и сплошная паника. Со вторым ты уже опытный боец и получаешь удовольствие от материнства», — рассказала Подольская Teleprogramma.pro.

Наталья также призналась, что не против и третьего родить.

«С первым ребенком я все время торопилась: мне хотелось, чтобы Тема скорее сел, пошел, заговорил и так далее. С Ванечкой хочу, чтобы мгновение остановилось. Сейчас ему полтора года, и это необыкновенный возраст: он просто не слезает с моих рук, что-то лепечет… Так что я бы с удовольствием решилась и на третьего — как Бог даст…» — добавила Подольская.

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