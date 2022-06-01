Наталья Подольская: «От кризиса среднего возраста меня спасла вторая беременность»

Не так давно Наталья Подольская отметила два важных события — юбилейный день рождения (артистка родилась 20 мая 1982 года) и выход клипа на новую песню «Мама». При этом сама певица уже дважды мама: с супругом Владимиром Пресняковым они воспитывают двоих сыновей — старшему Артемию в июне стукнет семь лет, а младшему Ване в октябре исполнится два года.

«Тренировки четыре раза в неделю»

— Как отпраздновали круглую дату?

— Говорят, 40 лет не отмечают, но я считаю это суеверием. А я не верю в суеверия. Мне очень хотелось пышного праздника с большим количеством гостей, и он получился. Первый раз в жизни я объединила всех гостей (80 человек) дресс-кодом — женщины были в белом, а мужчины — в черных костюмах. Мы с моей сестрой-двойняшкой Юлианой захотели быть в дерзком мини и заранее сшили эти белые платья.

Дресс-код — отличная идея, потому что он создает особенную атмосферу на празднике. Как и хорошая музыкальная программа: на дне рождения среди выступающих была мама Володи (заслуженная артистка РФ Елена Преснякова. — Ред.) с группой «Самоцветы». А это беспроигрышный вариант: «Самоцветы» и мертвого поднимут, настолько у них мощные хиты.

— Все знают фразу «В 40 лет жизнь только начинается!» из фильма «Москва слезам не верит». Но многие успевают пережить к 40 годам кризис среднего возраста, когда мучают вопросы, все ли делаю так, все ли успеваю… Были у вас подобные терзания? Вообще легко ли отнеслись к цифре 40?

— Не знала о том, что кризис среднего возраста переживают до 40 лет. А ведь действительно в 36 лет в моей душе подобные терзания начались — как раз получается, что переживала этот самый кризис. Наверное, от длительных переживаний меня спасла вторая беременность. В 37 я забеременела и счастливо переживала это состояние. А сейчас я абсолютно легко принимаю цифру 40. Я чувствую себя отлично: гораздо увереннее, чем раньше. И мне нравится говорить людям, что мне 40 лет, безумно приятно видеть удивление на их лицах.

— В мае вы публиковали фото в купальнике с отдыха в Турции. Кажется, что вы похудели…

— Я не похудела. Мне удается быть в одном весе уже много лет. Безусловно, для этого приходится прилагать некоторые усилия, поэтому спорт в моей жизни присутствует на регулярной основе. После вторых родов я год ежедневно занималась дома пилатесом по видеоурокам.

Иногда забивала на пару недель, но всегда возобновляла регулярные тренировки. А пару месяцев назад я вернулась к силовым кардиотренировкам и занятиям растяжкой в фитнес-зале. Очень этому рада и, чтобы соблюдать спортивный режим, строю свой график вокруг тренировок. Занимаюсь через день, стараюсь успевать на четыре тренировки в неделю.

— Спорт не исключает вкусные и полезные блюда. Говорят, вы хорошо готовите. Обходитесь на кухне без помощников?

— Всегда любила готовить: для меня это удовольствие, способ расслабиться, отключиться от повседневных забот. Сейчас готовлю не так часто, как раньше, но делаю это с большой радостью. У нас вкусно готовит няня, которая и выручает меня на кухне.

«Музыке и танцам Тема предпочитает футбол»

— В клипе на композицию «Мама» снялась та, о ком песня, по сути, и рассказывает, — ваша мама Нина Антоновна… Она живет с вами, в вашем загородном доме?

— Когда я впервые услышала демоверсию этой песни, то просто расплакалась. Настолько она мне понравилась, что я растрогалась. Получаю много комментариев в социальных сетях от тех слушателей «Мамы», которых она также тронула, заставила расплакаться. Я посвятила эту песню своей маме. Она живет с нами периодически.

У мамы есть квартира недалеко от нас. Но на лето она переезжает к нам, потому что сад — это ее главное хобби. Мама уделяет саду и огороду много времени, у нее есть помощник. Вы не представляете, какой красоты у нас сад — просто картинка! Веточка к веточке, цветочек к цветочку. В нашем саду есть яблони, груши, сливы. Из ягод — малина, голубика, выращиваем много зелени.

— Сильно привязаны к маме? Легко уживаетесь вместе?

— Сейчас больше сама чувствую себя мамой для нее: стараюсь ее баловать, радовать и не огорчать. Хотя иногда, когда долго живешь вместе, бывает разное: две хозяйки на кухне и все такое… Но мы не ссоримся. Конечно, мама до сих пор пытается меня учить, но так, видимо, у всех. Маму я всегда любила и обожала. В детстве я без нее жить не могла.

Когда, например, меня отдавали в пионерские лагеря, я устраивала истерики. Маме приходилось приезжать и забирать меня. Нас у нее было трое: я, моя сестра-двойняшка Юлиана и старшая сестра Татьяна. И вот я всем им заявляла, что это только моя мама. Сейчас именно я опекаю маму. И для меня это радость.

— Теперь и вы мама и уже ведете сына в первый класс…

— Тема в этом году идет в школу и уже блестяще прошел собеседование, тест. Тема готов и ждет 1 сентября.

— Как ребенок из музыкальной семьи, он, наверное, любит петь и танцевать…

— Когда был помладше, то любил танцевать, и мы даже год отходили в «Тодес». Но сейчас Тему больше интересуют футбол, лего, машины. Вот начнется школьная жизнь, и посмотрим, какие интересы у него появятся.

— Артемий болел за вас в шоу «Маска», где вы выступали в костюме Осьминога?

— Он ничего не понял, так как я достаточно рано ушла с проекта. Но Тема болел за Козерога, которым был его брат Никита (старший сын Владимира Преснякова. — Ред.). Поэтому мы смотрели каждый выпуск «Маски». Тема Никиту очень любит: постоянно о нем говорит, они созваниваются. Старший брат для Темы кумир и авторитет.

— А если Артемий захочет участвовать в телевизионном музыкальном конкурсе, как отреагируете?

— Пока не наблюдаю у него подобных желаний. Если подрастет и захочет, тогда и будем решать. Мне нравится, как у Никиты все получилось. Он практически не пел до 17 лет, а потом вдруг раз — и стал прекрасным певцом.

— Вы мама опытная еще и потому, что ведете передачу «Мамы Пятницы» на канале «Пятница». Каково будущее этого шоу? Будет новый сезон?

— Когда мне предложили стать соведущей программы «Мамы», я была безумно счастлива. В программе поднимается много интересных тем: делюсь своим опытом, узнаю много нового от экспертов. Первые съемки начались, когда Ванечке было три месяца, и съемочная группа шла мне навстречу — делали перерывы на сцеживание молока. Такое отношение было приятно. Я рада, что проект продолжается, мне поступило предложение сниматься в новом сете.

«Отдых без детей — это не для меня»

— Иногда люди в долгом браке начинают скучать по романтике. А у вас с Владимиром как? Не хочется иногда улететь на отдых без детей?

— Не знаю, как у Володи, но у меня вопрос романтики остро не стоит. Наши дети такие долгожданные, что мы с огромной радостью проводим с ними время. Для нас это и есть новая романтика. Мы смотрим на сыновей, потом друг на друга и понимаем: они — это частичка нас. Это счастье и незабываемые ощущения. А вдвоем мы практически каждый вечер — после того как укладываем сыновей спать. Конечно, есть вечера для двоих вне дома — выходы в рестораны, на праздники с друзьями, в кино. Но чтобы улететь куда-то отдыхать вдвоем — так вопрос не стоит.

— Вы не случайно отметили, что ваши дети долгожданные. Говорят, вы пообещали причащать ребенка каждую неделю, если Бог вам его даст. Так и было?

— Мы прошли определенный путь перед тем, как появились наши детки. И да, я обещала Богу, что если он такое чудо нам подарит, то каждую неделю (за исключением поездок, отпусков) я буду их причащать. И свое слово держу — для меня это очень важно.

— Раньше в светской прессе часто писали: «Наталья Подольская задумалась о рождении второго ребенка…» Теперь пишут, что Подольская задумалась о рождении третьего… Это правда?

— Я понимаю, почему некоторые женщины после первого ребенка боятся заводить второго. А после второго все хотят третьего. Потому что из-за неопытности первый ребенок — это стресс, переживания и сплошная паника. Со вторым ты уже опытный боец и получаешь удовольствие от материнства. С первым ребенком я все время торопилась: мне хотелось, чтобы Тема скорее сел, пошел, заговорил и так далее. С Ванечкой хочу, чтобы мгновение остановилось. Сейчас ему полтора года, и это необыкновенный возраст: он просто не слезает с моих рук, что-то лепечет… Так что я бы с удовольствием решилась и на третьего — как Бог даст…

Личное дело

Наталья Подольская родилась 20 мая 1982 года в городе Могилеве. С 9 лет пела, занималась в театре-студии «Радуга». Уже с 12 лет гастролировала за рубежом как солистка ансамбля «Дубль V». Окончила Белорусский институт правоведения, Московский институт современного искусства. Лауреат фестиваля «Славянский базар», участница «Евровидения» (2005), финалистка (третье место) «Фабрики звезд-5». Выпустила три студийных альбома. Замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым, двое детей — Иван и Артемий.

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