Олигарх Михаил Прохоров официально стал гражданином Израиля. Теперь у него на руках есть паспорт этой страны. Прохоров сможет без всяких виз ездить по всему миру.
Ранее в СМИ проходила информация, что еще в апреле частный самолет Михаила Прохорова видели в Израиле. Якобы он проходит процесс репатриации. Правда, в его пресс-службе утверждали, что он уехал в Израиль на лечение.
Напомним, что Михаил Прохоров имеет еврейские корни по линии матери. Его бабушкой была Анна Исааковна Белкина — ученица видного микробиолога Льва Зильбера, сообщает «СтарХит».
Добавим, что Михаил Прохоров до сих пор официально одинок. Он никогда не был женат и у него нет детей. Олигарх отмечал, что пока не может встретить свою любовь, с которой встретит достойную старость.
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