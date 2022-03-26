Намерен пройти процедуру репатриации: Прохоров прибыл к Галкину и Пугачевой в Израиль

Олигарх Михаил Прохоров прилетел к телеведущему Максиму Галкину и певице Алле Пугачевой в Израиль. Миллиардер, по слухам, заявил о намерении пройти процедуру репатриации — возвращения на родину. Бабушка и мама Прохорова – еврейки, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Информацию о репатриации подтверждает и русскоязычный сайт «Детали». Как пишут журналисты со ссылкой на источник в израильском Управлении гражданской авиации, Прохоров прилетел в Израиль из Швейцарии. Это случилось еще 24 марта.

Добавим, что в пресс-службе инвестиционного фонда Прохорова ОНЭКСИМ сообщили, что предприниматель прибыл в Израиль, чтобы посетить там медучреждение. У него есть определенные проблемы со здоровьем. Ни о какой репатриации речи не идет, сообщает РБК.

Михаил Прохоров один из богатейших людей России. В 2021 году Forbes оценил состояние олигарха в 11,4 миллиарда долларов.

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