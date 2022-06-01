«Важно защитить от вымывания почвы из-под ног»: Никита Михалков порассуждал о наболевшем

Тема патриотизма в последнее время особенно актуальна. На фоне сбегающих из России звезд, о любви к Родине говорят все чаще. Обратился к этой теме и режиссер Никита Михалков. Накануне он встретился со студентами и педагогами в Московском педагогическом государственном университете, где обсудил «важнейшие и основополагающие вопросы». Об этом режиссер рассказал в своем телеграм-канале «Бесогон».

«Как говорила моя мама: «Воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, лег вдоль — уже поздно». Обществу ничего не страшно, когда у него есть мощная корневая система, основа которой — воспитание и образование. Я не устану говорить о том, как важно защитить наших детей от вымывания почвы у них из-под ног и общество от слома этой корневой системы», — заявил Михалков.

По словам режиссера, историю своей страны нужно начинать учить с первого класса, так как патриотизму нельзя научить на уроке, его нужно впитывать с молоком матери».

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