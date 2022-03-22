Слава, награды, бизнес и любовь: как Никита Михалков строил карьеру и продолжил знаменитую династию

В этом году знаменитый режиссер отметит свое 77-летие.

Актер, режиссер, многодетный отец, бизнесмен — это все Никита Михалков. Он добился невероятных высот в карьере, воспитал четырех детей, которые продолжили знаменитую династию Михалковых. В этом году Никита Сергеевич отметит свое 77-летие. О том, как складывалась жизнь знаменитого режиссера — в материале Teleprogramma.pro.

Никита Михалков: детство и начало карьеры

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Отец режиссера — писатель Сергей Михалков, который является автором знаменитого детского произведения «Дядя Степа», а также гимнов СССР и России. Мама — поэтесса Наталья Кончаловская.

Прадедом Никиты Сергеевича по материнской линии является русский художник Василий Суриков, а дедом — Петр Кончаловский — живописец.

На момент рождения Никиты, в семье уже рос семилетний Андрей Михалков, который в последствии стал также знаменитым режиссером и взял фамилию мамы.

По национальности Никита Сергеевич русский.

В 7-летнем возрасте будущий режиссер пошел в школу с математическим уклоном, но после окончания начальных классов его перевели в обычную школу — точные науки оказались не для Никиты Сергеевича. Кроме этого, он занимался музыкой и ходил в театральную студию.

В 1963 году Никита Михалков поступил в Щукинское театральное училище, но не окончил его. Будучи студентом 4 курса был отчислен, так как снялся в кино. В то время такие вольности в учебном заведении не поощрялись.

После этого Михалков сразу же поступил во ВГИК, причем, на 2 курс. К тому моменту его уже окончил Андрей Кончаловский. Диплом ВУЗа Никита Сергеевич получил в 1971 году, после чего его призвали в армию. Служил Михалков на Тихоокеанском флоте, на борту крейсера «Михаил Кутузов».

Никита Михалков: актер, режиссер, лучшие роли и фильмы

Впервые Никита Михалков пришел на съемочную площадку в 14 лет. Дебютом стала эпизодическая роль в фильме «Солнце светит всем». После было еще несколько работ — «Приключения Кроша» и «Тучи над Борском». Ну а первая серьезная роль, которая принесла популярность Никите Сергеевичу, была в фильме «Я шагаю по Москве».

Режиссерский дебют состоялся в 1974 году. Тогда на экраны вышел первый фильм Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». В 1975-м он представил зрителям «Рабу любви», а позже – «Пять вечеров», «Родня», «Очи черные».

При всей загруженности на съемочных площадках в качестве режиссера, про актерскую карьеру Михалков не забывал. Он сыграл роли в таких популярных картинах как «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей».

В конце 80-х годов Никита Михалков создал продюсерскую студию «ТриТэ», первой работой которой стала картина «Урга — территория любви». Фильм был удостоен премий «Ника» и «Оскар».

В 1994-м Никита Сергеевич снял «Утомленные солнцем». Картина до сих пор пользуется успехом среди зрителей, а тогда она получила множество престижных наград, включая «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля.

В 1998 году мэтр стал руководителем Союза кинематографистов России, не прекращая при этом творческую деятельность в актерском и режиссерском направлениях.

В 1999-м на экраны вышел фильм Михалкова «Сибирский цирюльник», в котором в главной роли снялся Олег Меньшиков, Джулия Ормонд и Ричард Харрис.

Кроме актерской и режиссерской работы, Никита Михалков продюсирует разные проекты. К ним относится фильм «Серебряные коньки», который стал первым приобретенным платформой Netflix Originals.

Никита Михалков: проекты, книги, бизнес

На протяжении многих лет Никита Михалков вел личный дневник и только в зрелом возрасте решился вынести свои литературные труды на суд читателей.

Он написал биографические и публицистические книги «Территория моей любви», «Публичное одиночество», «Бесогон. Россия между прошлым и будущим». Отдельным изданием вышли записные книжки Михалкова под названием «Мои дневники».

С 2007 года является членом совета директоров банка «Возрождение».

В 2009-м Никита Михалков решил заняться бизнесом. Он организовал винодельческую компанию в Италии, которая производит элитное вино «Додичи», что в переводе с итальянского — 12. Название появилось в честь картины режиссера «12».

Помимо этого, у Никиты Сергеевича есть лесные хозяйства «Темино-Лесное» и «Темино-Павловское», где производят мебель из местных лесоматериалов.

Также Никита Михалков является совладельцем одного из крупнейших алмазообрабатывающих заводов в России (ТМ UralDiamond).

В 2011 году режиссер создал YouTube-канал «Никита Бесогон», который позже перерос в авторский проект «БесогонTV». В рамках программы Никита Сергеевич делится со зрителями своими политическими взглядами и мнением на те или иные ситуации.

А в 2015 году братья Никита Михалков и Андрей Кончаловский создали проект российской сети общественного питания «Едим дома!», официальным лицом которого стала жена Кончаловского Юлия Высоцкая.

Также с 2015 года режиссер является основателем и владельцем частного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова».

Никита Михалков: доход

Согласно декларации о доходах за 2017 год Никита Михалков заработал 529 миллионов рублей. Также у режиссера нашли 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. Журналисты отметили, что имя Михалкова встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм с разнообразными сферами деятельности.

Никита Михалков: личная жизнь

Первой женой Никиты Михалкова стала Анастасия Вертинская. К моменту их знакомства, будущий режиссер был студентом Щукинского училища, а Вертинская уже была звездой. Она успела обрести огромную популярность, сыграв в главных ролях фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия».

Дочь певца и актера Александра Вертинского долго не принимала ухаживания Михалкова, но в 1966 году они все-таки узаконили свои отношения. К тому моменту их общему сыну Степану было уже полгода.

Их брак продлился пять лет. Михалков хотел видеть любящую жену и заботливую мать у плиты, а Анастасия мечтала о славе.

Второй женой Никиты Михалкова стала Татьяна Соловьева.

Она работала манекенщицей в Доме моделей Вячеслава Зайцева, но после замужества оставила профессию и родила режиссеру троих детей.

В 1974 году на свет появилась дочь Анна, в 1975-м — сын Артема, а в 1986-м — дочь Надежда.

Несмотря на казалось бы идеальную семейную жизнь, периодически в прессе появлялись слухи о романах Никиты Михалкова.

Богатый, высокий и статный режиссер (рост Никиты Сергеевича 187 см, а вес 81 кг), по слухам, очаровывал самых разных красавиц. Один из самых громких скандалов разразился в 2000-м. Тогда Михалкова заподозрили в романе с журналистом Марией Лемешевой, которая в 2011 году якобы родила ему внебрачного ребенка.

Последние несколько лет Никита Михалков живет отдельно от жены Татьяны. Он поселился в центре Москвы, а Татьяна осталась в усадьбе на Николиной Горе в Подмосковье. Но ни о каком официальном разрыве отношений речи не шло.

Все четверо детей Никиты Михалкова пошли по его стопам и продолжили династию.

Сын Степан от Анастасии Вертинской стал ресторатором и актером. Он воспитал четверых детей, а в 2018-м дочь Александра подарила ему внука Федора.

Дочери Анна и Надежда стали актрисами. Кроме этого Анна попробовала себя в продюсировании, а Надя в режиссуре. Дочки Никиты Сергеевича подарили ему пятерых внуков.

Сын Артем стал режиссером и актером. В первом браке у него родилась дочь Наталья, а буквально два года назад — сын Александр от второй жены.

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Никита Михалков: последние новости

В середине марта Никита Михалков объявил о переносе Московского международного кинофестиваля на вторую половину 2022 года.

Накануне стало известно, что авторскую программу режиссера «БесогонТВ» с понедельника, 21 марта, будут показывать по вечерам на канале «Россия 1».

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