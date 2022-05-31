Квартира Павла Воли во Владивостоке возмутила его поклонников

Юморист Павел Воля решил показать пользователям Сети якобы свою квартиру во Владивостоке. Артист прилетел в дальние края на гастроли и провел экскурсию по жилому комплексу, в котором приобрел квадратные метры.

Недвижимость Воли находится в центре Владивостока в ЖК «Магнум» — его планируют ввести в эксплуатацию в июле 2022 года. Автором проекта является бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, который ранее продемонстрировал телезвезде офисные и жилые помещения в комплексе, а также сводил его на базу отдыха Royal Park и в СК «Арена спорта».

Пользователи уверены, что Воля не покупал квартиру сам. Это обычный пиар-ход. По мнению поклонников, артиста используют, чтобы привлечь к ЖК внимание.

«Прикольно будет, если их им подарили, чтобы потом заманивать на таких соседей доверчивых граждан», — поделился один из жителей Владивостока в соцсетях.

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