Миллионер из дешевой панельки: Павел Воля показал свой дом в Пензе

Это сейчас Павел Воля – известный комик с миллионными доходами. А когда-то был простым парнем в Пензе, собирался стать учителем литературы и жил в обычной панельной многоэтажке.

Свой родной дом, в котором жил вместе с родителями до приезда в Москву Павел Воля показал в своем Telegram.

«Мой дом в Пензе. Здесь я вырос. Все такое же, как и раньше. Только деревья стали выше и машин во дворе стало больше. Спасибо, родной город, за встречу. Поехал в Нижний Новгород. Вечером концерт», — подписал кадр муж Ляйсан Утяшевой.

Напомним, школу Павел Воля закончил с серебряной медалью. В те годы он участвовал в общественной жизни, играл в КВН. Потом поступил на филологический факультет в Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, чтобы получить профессию учителя русского языка и литературы. Но в школу работать не пошел, а отправился в Москву, чтобы стать знаменитым.

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