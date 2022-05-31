«Полное обнуление»: Лазарев взвыл от отмены русской культуры на Западе

Недавно стало известно, что в скором времени Сергей Лазарев даст бесплатные концерты для жителей ЛДНР. После некоторого перерыва он возобновляет творческую деятельность, а параллельно возмущается тому, что происходит в мире.

«Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня. Отмена по всему миру российского культуры всех времен, запреты концертов, выставок и спектаклей – полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение — для нас с вами, для наших детей?! Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное зачем? Кому от этого будет хорошо?», — написал Лазарев в своем телеграм-канале.

больше по теме На одного ипотечника больше: Лазарев купил квартиру в Кунцево стоимостью 35 миллионов рублей Именно в этом районе столицы родился и вырос популярный музыкант.

Солист подчеркнул, что у музыки нет границ, а в сказках русских классиков много любви и житейской мудрости.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.