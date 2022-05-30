Тимати рассказал, как его бросила девушка, когда он сломал позвоночник

Тимати уже почти 40 лет, а он ни разу в своей жизни не был женат. У певца двое детей от разных девушек — дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. Ни с одной из красоток музыкант не построил семью.

Однако в его жизни была настоящая любовь, но закончилась история драматично.

«На съемках клипа «Я уеду жить в Лондон» я упал с 10-метровой высоты и сломал себе позвоночник. Меня тут же увезли в Боткинскую больницу. Я был обездвижен. И в это время моя девушка собирает вещи и уходит», — цитирует Тимати канал «Муз-ТВ».

Речь идет о Миле Волчек, на которой Тимати даже собирался жениться. Даже спустя много лет музыкант так и не может ответить, чем же его покорила эффектная брюнетка, но признается, что все четыре года, что длились эти отношения, он был на седьмом небе от счастья.

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