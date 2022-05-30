Жена Гуфа похвасталась абсолютно плоским животом после родов

Юлия Долматова объяснила, что такой результат ей дался не просто так.

26 мая стало известно, что у рэпера Гуфа родился сын от второй жены — Юлии Долматовой.

Артист ранее был женат на блогере Айзе Анохиной, которая недавно изменила себе имя. Теперь экс-избранница Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) по паспорту — Айза-Лилуна Хамзатовна Ай. Она подарила Гуфу сына Сами, которому уже 12 лет. В 2017–2018 годах Гуф встречался с певицей Кети Топурией.

26-летняя Юлия Долматова в настоящий момент уже выписалась из роддома и похвасталась поклонникам совершенно плоским животом, который вернулся в прежнюю форму всего за несколько дней.

Она посмеялась над тем, что многие думают, будто живот втянулся благодаря генетике. Юлия Объяснила, что давно занимается спортом и следит за своим питанием.

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