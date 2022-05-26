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Рэпер Гуф во второй раз стал папой

Избранница музыканта 26-летняя Юлия Долматова родила ему ребенка.

Рэпер Гуф во второй раз стал папой
Гуф. Фото: соцсети

Жена рэпера Гуфа в соцсетях сообщила, что впервые стала мамой. Юлия Долматова, которой 26 лет, опубликовала снимок, на котором довольный музыкант держит ребенка на руках. При этом он закрывает его лицо.

Напомним, что Юлия Долматова скрывала от окружающих свою беременность. Лишь недавно она показывала публике свой округлившийся животик. Снимок она подписала словами: «Мы тебя ждем».

Гуф с ребенком и женой
Гуф с ребенком и женой. Фото: соцсети

Ранее на одном из концертов Гуф произнес: «Можете поздравить, я скоро стану папой во второй раз. Решили здесь объявить это. Не знаю, совсем скоро… Дайте шума для нас, народ!»

Добавим, что у Гуфа есть сын Сами, которому 12 лет. Матерью ребенка является известный блогер Айза Анохина. В 2017-2018 году Гуф встречался с певицей Кети Топурией.

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