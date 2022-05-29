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«Так и надо!»: оскандалившийся Макаревич рассказал, как поступает с теми, кто не поддерживает его точку зрения

Музыкант уже сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес россиян.

«Так и надо!»: оскандалившийся Макаревич рассказал, как поступает с теми, кто не поддерживает его точку зрения
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Музыкант Андрей Макаревич уже не раз оскорбил россиян, защищая свою точку зрения или убежавших за границу звезд на фоне кампании по защите Донбасса. Сам артист не поддерживает происходящее на Украине, и в одном из последних интервью признался, что категорически не приемлет, когда с ним не согласны.

Если он видит, что его не поддерживают во взглядах, то с такими людьми он перестает общаться. Так случилось с одним из его давних знакомых. Причем, это был друг детства. Так же он поступает и в Сети.

«Когда кто-то кричит: «Так и надо!» — я этого человека просто зачеркиваю. Я где-то месяца, наверное, два назад все комментарии отключил. Ботов кормить у меня нет желания. Кто со мной не согласен — мне мало интересны. Не имею желания вступать с ними в дискуссию», — привел слова скандального артиста «Пятый канал».

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