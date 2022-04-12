«Ребята, я не россиян оскорбил»: Макаревич оправдался после негативных слов о родной стране

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич продолжил негативно высказываться о россиянах. Как заметил музыкант, у многих просто не хватает фантазии, чтобы придумать что-то новое, кроме обычных оскорблений в его адрес.

«Макаревич опять оскорбил россиян». Дальше этой фразы они обычно не идут. И я им всякий раз вежливо пытаюсь объяснить: ребята, я не россиян оскорбил, я говорю конкретно о вас, (ругательство). Зря вы думаете, что вы – вся Россия». Андрей Макаревич

По словам Андрея Макаревича, он ощущает ответственность за то, что делает. Певец готов ответить за каждое свое слово и каждую свою ноту. При этом он заметил, что не нанимался расшифровывать свои слова отдельно «Коле, Ване или Васе». Музыкант подчеркнул, что люди сами должны думать, сообщает abomus.de.

Ранее Андрей Макаревич оскорбительно высказался о россиянах. «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас…(ругательство) Потому что Россия — они, а не вы», — заявил певец.

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