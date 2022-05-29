Не смогла долго скрывать: дочка Иосифа Пригожина впервые показала кадры с тайной свадьбы

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака, 25-летняя Даная, в марте вышла замуж. Девушка сначала объявила всем, что свадьбы не будет, но втайне от всех все-таки провела церемонию 3 марта 2022 года. Было место и пышному застолью с многочисленными гостями. Она впервые показала кадры с тайной свадьбы у себя в Сети. Об этом ее попросили поклонники.

На своей свадьбе Даная Пригожина уже была с большим животиком. Дочь Пригожина ждет своего первенца, и на свет он появится со дня на день.

Напомним, у Пригожина есть еще двое детей – сын Дмитрий и дочь, но уже от второго брака, с Лейлой Фаттаховой Елизавета. Сейчас она счастлив в союзе с певицей Валерией, троих детей которой воспитал как своих.

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