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Внук Маргариты Тереховой, которого вырастил актер из «Сватов», вырос копией Павла Прилучного

Михаил Добрынин как две капли воды оказался похож на звезду сериала «Мажор».

Внук Маргариты Тереховой, которого вырастил актер из «Сватов», вырос копией Павла Прилучного
Маргарита Терехова. Фото: Global Look Press

Внук тяжелобольной актрисы советского и российского кинематографа Маргариты Тереховой вырос настоящей копией Павла Прилучного. Многие поклонники отмечают сходство по фотографиям юноши в Сети.

На днях сын Анны Тереховой Михаил Добрынин побывал на концерте Кристины Орбакайте и показал фото с мероприятия. Он, на самом двое, похож на звезду «Мажор» — такая же стрижка, улыбка, форма носа.

Михаил Добрынин, внук Маргариты Тереховой. Фото: соцсети
Михаил Добрынин, внук Маргариты Тереховой. Фото: соцсети

Напомним, Михаил Добрынин – единственный сын наследницы Маргариты Тереховой Анны. Его усыновил актер сериала «Сваты» Николай Добрынин и до 16 лет воспитывал как родного. Он не пошел по родительским стопам, а стал педагогом-психологом.

Павел Прилучный. Фото: соцсети

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