Внук Маргариты Тереховой, которого вырастил актер из «Сватов», вырос копией Павла Прилучного

Михаил Добрынин как две капли воды оказался похож на звезду сериала «Мажор».

Внук тяжелобольной актрисы советского и российского кинематографа Маргариты Тереховой вырос настоящей копией Павла Прилучного. Многие поклонники отмечают сходство по фотографиям юноши в Сети.

На днях сын Анны Тереховой Михаил Добрынин побывал на концерте Кристины Орбакайте и показал фото с мероприятия. Он, на самом двое, похож на звезду «Мажор» — такая же стрижка, улыбка, форма носа.

Напомним, Михаил Добрынин – единственный сын наследницы Маргариты Тереховой Анны. Его усыновил актер сериала «Сваты» Николай Добрынин и до 16 лет воспитывал как родного. Он не пошел по родительским стопам, а стал педагогом-психологом.

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